Андрей Канищев попал под более тяжкую статью после смерти избитого им звукорежиссера из Печоры

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Бывшему заместителю главы Печорского района Андрею Канищеву будет предъявлено обвинение в более тяжком преступлении. Это произошло после того, как стало известно, что пострадавший с ним в драке звукорежиссер Виктор Фатеев умер на больничной койке.

В СУ СК России по Коми пояснили, что 41-летний мужчина теперь попадает под действие части четвертой статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит экс-чиновнику, 15 лет тюрьмы.

- Участнику драки Канищеву 1981 года рождения предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю (ч.4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело было передано прокуратурой Печоры в следственные органы Следственного комитета из ОМВД по Печоре, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 августа Канищев, находясь на площади Юбилейной, в ходе конфликта ударил Фатеева, отчего последний упал и ударился головой. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью. У обоих фигурантов уголовного дела остались годовалые дети.

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