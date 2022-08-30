В Коми оштрафовали директора ЧОП, взявшего на работу экс-госслужащего

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В Сыктывкаре директора частной охранной организации оштрафовали за нарушение законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, работодатель, заключивший трудовой договор с бывшим госслужащим, обязан в течение 10 дней сообщать об этом туда, где сотрудник работал до этого. Директор одного из охранных предприятий взял на работу бывшего сотрудника ФССП. Однако оповещать об этом ведомство он не стал. Было заведено административное дело. Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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