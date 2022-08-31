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В Коми завезли 156 тысяч доз вакцины от гриппа Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Владимир Уйба.
Так, в Коми завезли 106 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Этот препарат применяется для взрослых в возрасте от с 18 лет. Вакцину распределили по лечебным учреждениям. Прививку можно будет сделать уже на следующей неделе.
Кроме этого, в Коми поступило 50 тысяч доз вакцины от гриппа для детей «Ультрикс Квадри». Этот препарат предназначен для юных жителей в возрасте от шести лет. В ближайшее время вакцина поступит в лечебные учреждения.
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