В Коми 70-летний мужчина пять раз ранил ножом женщину в ответ на оскорбление

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В Удорском районе 70-летнего местного жителя признали виновным в причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне в Кослане. Мужчина выпивал со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и пять раз ударил женщину в область груди. Позднее фигурант пояснил, что схватился за нож в ответ на оскорбление. Далее злоумышленник вызвал скорую, и пострадавшую госпитализировали. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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