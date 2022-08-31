В Княжпогостском районе Коми отменили режим ЧС

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В Княжпогостском районе Коми отменили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Режим ЧС отменили в среду, 31 августа. Такое решение приняли в связи с тем, что ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. В настоящее время в Княжпогостском районе действует три возгорания. Два из них удалось локализовать. Причиной всех трех пожаров стали грозы. Всего в Коми насчитывается 12 возгораний. Пять из них бушуют в Удорском районе и три в Ухте.

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