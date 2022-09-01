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Происшествия1 сентября 2022 4:47

«Даже отец не узнал ее»: в Коми 14-летнюю девочку загрызли волки

Семья погибшей от волков 14-летней девочки из Коми получит три миллиона рублей
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Софьи

Фото из личного архива Софьи

Семья погибшей 14-летней Софьи, которую загрызли волки в центре села Ёдва, получит компенсацию морального вреда. Такое решение принял Сыктывкарский городской суд, а Верховный суд республики поддержал его.

Согласно постановлению, близким подростка полагается три миллиона рублей. Ответственными в гибели ребенка признан муниципалитет.

Напомним, трагедия, которая потрясла всю Коми, произошла в начале августа 2019 года. Школьница стала жертвой диких зверей во время похода в магазин. Подросток умерла на месте ЧП от полученных травм.

Когда дочь долго не отвечала на звонки отца, тот решил выйти на ее поиски и нашел ее тело. Очевидцы говорят, что мужчина даже не узнал свою дочь: тело ребенка было изуродовано.