В Коми девушка на Hyundai сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Усть-Вымском районе Hyundai Matrix сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в кубанском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.40 в Айкино. 24-летняя девушка ехала за рулем Hyundai по улице Центральной со стороны Сытывкара в сторону Жешарта. Напротив дома №54 водитель не заметила пешехода. Женщина переходила дорогу не по «зебре» и попала под колеса иномарки.

В результате ДТП пострадавшая получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ребер. Женщину увезли в больницу. На нее завели административный протокол.

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