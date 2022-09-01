В Сыктывкаре из-за резкого торможения автобуса пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 31 августа, в Сыктывкаре резко затормозил автобус, в результате чего пострадал пассажир 1985 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.30. Автобус МАЗ, курсировавший по маршруту №21, ехал по проспекту Бумажников. Напротив дома №36/1 водитель 1988 года рождения резко затормозил. Из-за этого в салоне упал пассажир. Он получил ушиб мягких тканей предплечья и левого уха. За помощью к врачам мужчина обратился самостоятельно после аварии. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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