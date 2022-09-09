Дело экс-руководителя администрации главы Коми начнут рассматривать 19 сентября

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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина начнут рассматривать 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Как сообщалось ранее, Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Порядин был задержан в Москве, а затем злоумышленника вернули в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте, а затем меру пресечения продлили. Порядин останется под стражей до 13 сентября включительно. Позднее экс-чиновника обвинили в отмывании денег. В деле есть еще два фигуранта.

В пятницу, 9 сентября, состоялось первое заседание по уголовному делу. Порядина арестовали на полгода. Экс-чиновник будет находиться под стражей по 28 февраля 2023 года. Уголовное дело начнут рассматривать 19 сентября с 11.00.

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