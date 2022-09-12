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Общество12 сентября 2022 10:38

Жителям Коми разрешили вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителям Коми и всех остальных российских регионов можно делать прививки от гриппа и коронавируса одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По словам специалистов, сделать прививки от обеих болезней можно в один день. Если человек вакцинировался от одной из них, прививаться от другой нужно с интервалом не меньше месяца. Тогда выработается полноценный иммунитет от этих заболеваний. Кроме того, прививки от гриппа и пневмококка люди, относящиеся к группам риска, могут делать в один день.

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