Жителям Коми разрешили вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно

Фото: архив КП

Жителям Коми и всех остальных российских регионов можно делать прививки от гриппа и коронавируса одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По словам специалистов, сделать прививки от обеих болезней можно в один день. Если человек вакцинировался от одной из них, прививаться от другой нужно с интервалом не меньше месяца. Тогда выработается полноценный иммунитет от этих заболеваний. Кроме того, прививки от гриппа и пневмококка люди, относящиеся к группам риска, могут делать в один день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми завезли 156 тысяч доз вакцины от гриппа