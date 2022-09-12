В Коми спасли потерявшегося в лесу грибника

Фото: Pixabay

В Койгородском районе спасатели помогли потерявшемуся пенсионеру вывезти из леса 4 ведра грибов.

В четверг, 8 сентября, 70-летний сыктывкарец со своими товарищами приехал в район для сбора грибов. Мужчину потеряли в лесу в 15 километрах от поселка Зимовка. Последний раз они виделись в 11 часов. У сыктывкарца был с собой компас, но не было телефона.

На место отправились спасатели. Однако найти пенсионера удалось только в пять утра. Грибник рассказал, что слышал сигналы, но не рискнул передвигаться в лесу по темноте. Сыктывкарца напоили горячим чаем и передали полиции. С собой он принес четыре ведра грибов, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми перенесший инсульт грибник не дождался помощи спасателей и погиб в одиночестве