Сыктывкарец обокрал пять квартир

Фото: архив КП

Жителя Сыктывкара 1964 года рождения подозревают в совершении пяти квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в полицию обратилась женщина. Сыктывкарка сообщила, что из прихожей квартиры пропал рюкзак с документами, банковскими картами и кошельком. Женщина пояснила, что не стала закрывать двери на ключ, так как ждала дочку из школы. Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.

Через несколько минут в полицию обратился мужчина. У него из коридора квартиры исчезли две сумки с ключами, документами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей. Сыктывкарец также не запер входную дверь.

Вскоре подозреваемого задержали. Возбуждены уголовные дела. В МВД отметили, что на счету фигуранта пять краж. Злоумышленника арестовали.

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