Восемь уголовных дел возбудили в Коми из-за сообщений о заложенной бомбе

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В МВД Сыктывкара сообщили, что в период с 9 по 11 сентября в Коми возбудили восемь уголовных дело о заведомо ложных сообщения об акте терроризма.

Дела возбудили после того, как в Копи прокатилась волна массовых эвакуаций после сообщений от неизвестных о заложенных взрывных устройствах.

Санкции за такое правонарушение предусматривают наказание о т 500 тысяч до 700 тысяч рублей или же штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от года до двух лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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