В Коми простились с погибшим на Украине военным

Фото: пресс-служба администрации Ухты

В Ухте простились с погибшим во время спецоперации военнослужащим Игорем Лесниковым. Об этом сообщили глава администрации Магомед Османов.

Лесникова служил по контракту старшим механиком-водителем-санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Он погиб в ходе спецоперации. Магомедов назвал смерть военного большим горем.

– Мы скорбим вместе с близкими. Сил и мужества вам в этот скорбный час, – отметил градоначальник.

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