В Сыктывкаре забег «Кросс наций-2022» пройдёт на спортбазе «Спортивная»

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре грядёт праздник спорта и здорового образа жизни! 17 сентября, в ближайшую субботу, жители столицы Коми примут участие в «Кроссе наций-2022» в честь Всероссийского дня бега. Подробности сообщает Минспорта Коми.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трасса для забегов расположится в лесном массиве лыжной базы «Спортивная». Адрес: улица Лесопарковая, 4. Дистанции в 500 метров, 1, 2, 4, 6 и 8 км ждут как профессионалов, так и любителей в спортивных и массовых забегах.

Между тем, регистрация участников начнется в 8:30. В 10:00 первыми на старт спортивных забегов выйдут мальчики и девочки, юноши и девушки до 13 лет. Последними будут финишировать мужчины и женщины 55 лет и старше.

Официальная церемония открытия запланирована на 11:00. Для участников и гостей праздника подготовлена развлекательная программа.

Кстати, предварительные заявки на спортивные забеги подаются ЗДЕСЬ до 15 сентября. Также необходимо будет предоставить документы для участия в спортивной гонке. Подробности – по ссылке выше.

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