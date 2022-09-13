В Сыктывкаре мужчина обокрал двух сотрудниц офиса

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 1984 года рождения подозревают в краже денег из офисных помещений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сотрудница ООО. Женщина пришла с работы домой и заметила, что из кошелька пропало 16,5 тысячи рублей. Кроме того, 2 тысяч рублей не досчиталась и другая сотрудницы фирмы. Полицейские выяснили, что учреждение посещал посторонний человек, которого приняли за курьера.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что днем он зашел в организацию, в которой всегда было много посетителей. Мужчина поднялся на второй этаж, увидел кабинет, сотрудники которого отлучились, и проник внутрь. На тумбочке злоумышленник увидел две женские сумки. Забрав из них деньги, фигурант скрылся. Деньги мужчина поехал тратить в Кировскую область, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело.

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