С жителя Коми взыскали 250 тысяч, сэкономленные на страховке при покупке авто

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С жителя Усинска взыскали 250 тысяч рублей, сэкономленные на страховке при покупке автомобиля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Житель Усинска выбрал машину в московском автосалоне. Машина стоила 1 004 900 рубля, но при условии покупки дополнительного оборудования и страхования. В таком случае предлагалась скидка в размере 250 тысяч рублей. Мужчина купил дополнительное оборудование на 273 000 руб. и оформил страховки. В общей сложности он отдал 1 027 900 рублей.

Далее покупатель расторг договоры страхования и получил назад свои деньги. После этого продавец авто потребовал вернуть ему 250 тысяч рублей, а затем обратился в суд. В итоге с мужчины взыскали четверть миллиона.

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