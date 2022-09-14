В Коми мужчина ограбил пенсионерку, отобрав у нее сумку и пакет

Фото: архив КП

В Ухте задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась пенсионерка 1946 года рождения. Она рассказала, что сходила в магазин и шла домой с продуктами. Возле подъезда ухтинка остановилась, чтобы достать из сумки ключи от домофона и квартиры. В этот момент неизвестный ударил женщину по лицу, и пострадавшая упала. Злоумышленник вырвал из ее рук сумку и пакет с продуктами, после чего сбежал. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

По подозрению в грабеже задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя. Злоумышленник рассказал, что на преступление пошел под действием алкоголя, а сумку и пакет выбросил. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец залез в открытое окно и ограбил квартиру