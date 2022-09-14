В Сыктывкаре задержали мужчину, который разбил «Знак Рубля»

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре задержали местного жителя 1980 года рождения, который разбил арт-объект «Знак Рубля» на Стефановской площади. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщалось ранее, вандалы опять разрушили памятник рублю возле Стефановской площади. Символ национальной валюты упал с постамента, а его стеклянное ограждение разбилось. Сейчас разбитый рубль уже убрали, на месте памятника - пусто. Рубля нет.

В полиции отметили, что инцидент произошел во вторник, 13 сентября. Подозреваемого задержали в тот же день. Мужчина был пьян и объяснить свой поступок не смог. Выяснилось, что задержанный, не контролируя свое поведение, проходил мимо арт-объекта, упал на него, и тот сломался. Сумма ущерба пока остается неизвестной.

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