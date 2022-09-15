Сыктывкарский росгвардеец умер после ранения во время спецоперации

Фото: пресс-служба главы Коми

Сотрудник отряда мобильного особого назначения «Зырянин» управления Росгвардии по Коми Михаил Ребенок скончался после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Михаил Ребенок родился в Сыктывкаре. Он служил с 2016 года, а в 2017 году выполнял боевые задачи на территории Северном Кавказе. Старший лейтенант полиции участвовал в спецоперации, и его тяжело ранили. 8 сентября офицер скончался в больнице Купянска. Уйба выразил соболезнования родным и близким росгвардейца.

– Мы будем чтить и помнить его подвиг! – заключил глава Коми.

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