В Сыктывкаре с мошенника взыскали 12 миллионов рублей

Фото: управление ФССП по Коми

В Сыктывкаре судебные приставы взыскали 12 миллионов рублей с мошенника из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, должник – зарегистрированный в Сыктывкаре москвич. Мужчина совершил мошенничество в особо крупном размере. Он пообещал человеку, что поможет освободить его брата, которому грозила уголовная ответственность. Мужчина полагал, что уголовное преследование его брата незаконно, частями передавал злоумышленнику деньги якобы на подкуп должностных лиц. В это время родственник дал признательные показания, и его отпустили под домашний арест. Тогда мошенник начал скрываться, и на него завели уголовное дело.

Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Около 4 миллионов взыскали московские приставы, обратив взыскание на наручные часы Rolex, Cartier, Bovet и 664 260 рублей. Исполнительное производство о взыскании 12 миллионов было возбуждено в Сыктывкаре. В итоге москвич менее чем за месяц полностью погасил задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С жителя Коми взыскали 250 тысяч, сэкономленные на страховке при покупке авто