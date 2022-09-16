Названы смертельные ошибки родителей младенцев в Коми

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Доктор медицинских наук и заведующая кафедрой педиатрии медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Наталья Сорокина сообщила от каких немедицинских причин чаще всего умирают младенцы.

По ее словам, врачи могут предсказать жизнеугрожающее событие у младенца, если у родственников до 55 лет встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы в возрасте до 55 лет или потеря сознания. Такие причины встречаются в каждом пятом случае.

Также в 58% случаях причиной смерти стал совместный сон младенца с родителями и использование на первом году жизни новорожденного подушки для сна. Также причиной могут стать мягкие игрушки, бортики и балдахины. Кроме того, недопустимо оставлять малыша на сон на животе.

Врачи из Коми также установили, что младенческие смерти бывают в неблагополучных семьях и всегда у курящих во время беременности матерей.

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