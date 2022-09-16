В ДТП в Сыктывкаре пострадали годовалый ребенок и женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Renault Kaptur и ВАЗ-2112, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.30. 44-летний мужчина ехал за рулем Renault Kaptur по Сысольскому шоссе в сторону улицы Пермской. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу ВАЗу, и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Годовалый пассажир иномарки получил черепно-мозговую травму. Кроме того, перелом шейного отдела позвоночника – под вопросом. У 58-летней пассажирки отечественно авто диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки.

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