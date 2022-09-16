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Происшествия16 сентября 2022 9:27

В Коми парень угнал автомобиль на буксире

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте 19-летнего местного жителя подозревают в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился 58-летний воркутинец. Мужчина сообщил, что неизвестный украл неисправную машину с открытой дверью, отбуксировав ее. Автомобиль нашли в поселке Северный. По подозрению в краже задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек заявил, что не знал, что у машины есть владелец. Поэтому воркутинец отбуксировал авто, чтобы отремонтировать и потом ездить на нем. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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