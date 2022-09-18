Жителям предлагают обращаться на горячую линию главы Коми

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Жителям Коми предлагают обращаться на горячую линию главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители могут оставить обращение на горячую линию главы Коми. Она работает круглосуточно и без выходных. Позвонить туда можно бесплатно.

– Все вопросы решаются в оперативном режиме, – говорится в сообщении.

Номер горячей линии: 8 (800) 200-96- 14. Кроме того, жители могут позвонить в отдел обращений граждан администрации главы Коми по телефону: 8 (8212) 285-205.Туда можно обратиться в письменной форме.

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