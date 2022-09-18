Сыктывкарский художник разрисовал здание старого теплового пункта

Фото: Станислав Штралер

Сыктывкарский стрит-арт Максим Умпелев художник разрисовал здание старого теплового пункта. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил общественник Станислав Штралер.

Тепловой пункт находится на улице Коммунистической. Теперь на всех стенах объекта появилось граффити. В основном использовал оранжевые и желтые оттенки. Там нарисовано животное, похожее на лису, некое растение, кроссовки и банка варенья. Штралер добавил, что в ближайшее время неподалеку откроют для посещения новый сквер.

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