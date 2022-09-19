В ДТП с автобусом в Сыктывкаре пострадала девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 18 сентября, в Сыктывкаре резко затормозил автобус ПАЗ, в результате чего пострадала 22-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.35. Молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем автобуса №3 по улице Колхозной. Напротив дома №35 он резко затормозил. Из-за этого в салоне упала 22-летняя пассажирка. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также закрытую травму шеи. Госпитализация девушке не потребовалась.

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