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Общество19 сентября 2022 12:00

Уехавший добровольцем на поиски сына в Украину житель Коми найден живым

Источник:kp.ru
Фото из личного архива семьи Казмалы

Фото из личного архива семьи Казмалы

Иван Казмалы из Усть-Вымского района вышел на связь. Мужчина потерялся вслед за сыном на Украине. Стало известно, что уехавший добровольцем на Украину мужчину вернулся в Россию.

Напомним, об Иване Казмалы узнала вся Россия весной этого года. Сельчанин с женой получили вести, что их 19-летний сын Денис пропал во время СВО. Тогда отец решил добровольно поехать на Донбасс на его поиски.

К сожалению, найти сына Ивану не удалось. Вестей о 19-летнем юноше так и нет.

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