СК заинтересовался опасным мостом в Коми

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Следственный комитет проводит проверку информацию о ненадлежащем состоянии подвесного моста в Сосногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, деревянный мост был разрушен месяц назад. Причиной случившегося стал сильный ветер. До сих пор местные власти не приняли никаких мер по восстановлению сооружения. Такая ситуация создает опасность для детей, которые каждый день ходят в школу.

Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве планируют дать правовую оценку действиям людей, ответственных за состояние моста.

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