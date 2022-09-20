В Коми столкнулись две Kia: пострадала 75-летняя женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 19 сентября, в Печоре Kia Magentis и Kia Rio, в результате чего пострадала женщина 1947 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в час дня. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем Kia Magentis по автодороге Печора – Белый-Ю. На 11-м километре водитель решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в попутную Kia Rio, которая притормозила для поворота налево в сторону СОТ «Аграрник».

В результате ДТП пострадала пассажирка 1947 года рождения. Она получила сотрясение мозга и закрытую черепно- мозговую травму. Госпитализация женщине не потребовалась.

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