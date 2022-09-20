В Коми пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 19 сентября, в Сысольском районе столкнулись Opel Astra и ВАЗ-21120, в результате чего пострадала женщина 1975 года рождения.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.28. Пьяный мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Opel по трассе Чебоксары – Сыктывкар в сторону Кирова. На 714-м километре иномарка врезалась в попутную «Ладу». Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем отечественного авто. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшую увезли в больницу.

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