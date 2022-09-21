На пароме в Коми не принимали оплату картой

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На пароме, курсирующем между населенными пунктами Печора и Кожва, не принимали оплату картой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Жители жаловались на то, что невозможно оплачивать перевозки банковскими картами. Прокуратура провела проверку. Было заведено административное дело. После этого нарушения устранили. Теперь там можно оплачивать проезд банковской картой. Виновного привлекли к административной ответственности.

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