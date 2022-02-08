«Огромное ей спасибо!»: пассажирка оплатила проезд 11-летнего школьника из Коми, которого едва не выгнали из автобуса на мороз

Сложно представить, если бы мальчик оказался один на морозе в незнакомом месте... Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера днем 11-летнего ребёнка из Сыктывкара хотели высадить из автобуса прямо на холод. Кондуктор разозлилась из-за того, что у школьника не прошла оплата по карте. Жительница Сыктывкара, мама мальчика Алёна Воноканова рассказала «Комсомольской правде – Коми», что благодаря сердобольной попутчице, которая заплатила за проезд школьника, мальчик доехал на автобусе до нужной остановки.

Карта не сработала

Проблема с картой началась когда мальчику нужно было доехать из школы в бассейн, однако почему-то платёж не проходил.

– Сын добирался на автобусе №17 до бассейна, оплатить проезд не смог. Причина до сих пор не ясна, деньги на карте были, но просто не проходила оплата. Сына никто не высадил, но предупредили, что нужно проверить карту. Ребёнок позвонил мне сразу, я моментально всё проверила: карта была не заблокирована, деньги на ней были, – сообщила горожанка.

После занятий в бассейне мальчик сел на автобус №28, карта опять предательски не оплачивала проезд, но кондуктор этого автобуса был не таким добрым, как предыдущий. Мальчик ехал после бассейна с двумя сумками, но кондуктора это не смутило, она приказала ребенку выйти, а водитель, поддерживая коллегу, открыл для мальчика заднюю дверь в автобусе.

— Между собой они переговаривались: мол, эти родители оборзели, специально такие карты дают или деньги на них положить не могут, — говорит со слов сына Алёна.

Алена с сыном. Фото: личный архив.

При самом неприятном исходе ребёнок бы шагал на морозе с сумками, возможно бы даже заплутал и не добрался до своего дома.

– Меня эта история очень возмутила! Я вот всё думаю, если бы его высадили на такой остановке, с которой он не знал, как добраться до дому, – переживает Алена. – Огромное спасибо женщине, которая оплатила проезд моего сына! Мальчик благополучно доехал до дома только благодаря ей. Карту мы проверим в банке, конечно же.

Грядет проверка

В Товариществе индивидуальных перевозчиков «Комсомолке-Коми» сообщили, что каждый автобус оснащён камерами видеонаблюдения. Каждый сигнал, который передают пассажиры или сотрудники компании, обязательно проверяется, организуется служебная проверка, просматриваются камеры.

– Мы всегда быстро реагируем на подобные заявления. Ждём от законных представителей ребёнка сообщение по номеру телефона – 8 (8212) 42-02-42, – сказали в компании.

Также в Товариществе перевозчиков пояснили, что они заинтересованы в улучшении качества обслуживания, поэтому они внимательно относятся к жалобам и замечаниям. Чтобы проще было разобраться в сути претензии и определить виновных, требуется записать дату и время, когда пассажир столкнулся с проблемой, а также регистрационный номер автобуса, в котором это произошло.

В компании добавили, что все сотрудники предприятия были проинструктированы, им было доложено о последних веяниях законодательства – запрете высаживать детей за безбилетный проезд.

Напомним, что 7 марта 2021 года в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд при условии, что они едут без сопровождения взрослых.

За нарушение закона перевозчик и водитель несут ответственность вплоть до уголовной, если из-за их халатности ребенок пострадает.

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