В Коми пьяный мужчина на иномарке улетел в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 20 сентября, в Сысольском районе Nissan Qashkai улетел в кювет, в результате чего пострадал пьяный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.58. Пьяный мужчина 1978 года рождения ехал за рулем Nissan по автодороге Вогваздино – Горьковская со стороны Визинги. На седьмом километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадавший получил автотравму, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшего увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшей