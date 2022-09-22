Во время спецоперации погиб еще один военный из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми
В ходе специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор Антон Вахтуров из Коми. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
Вахтуров родился в поселке Березовка Печорского района. Он служил по контракту стрелком десантно-штурмового отделения. В ходе боевых действий житель Коми погиб. Уйба высказал соболезнования родным и близким военнослужащего.
– Вечная слава и вечная память Антону Вадимовичу Вахтурову! – заключил глава республики.
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