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Общество22 сентября 2022 5:52

В ГИБДД Коми объявили розыск врезавшегося в электоопору водителя

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили о розыске водителя, который въехал на автомобиле в электроопору и скрылся. По предоставленной информации, это произошло в Усинске 9 сентября.

В настоящий момент известно, что ДТП произошло на улице Новоселов, 2. В результате наезда линия электропередач была повреждена и оборваны провода высокого напряжения. После случившегося автомобиль скрылся.

В ведомстве попросили свидетелей обратиться к ГИБДД Усинска. Для этого можно прийти лично или позвонить по телефонам: 8(82144)5-44-94, 8(999)363-11-39.

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