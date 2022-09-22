Житель Инты вырастил 80 грамм конопли в заброшенной комнате общежития

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В МВД Коми задержали жителя Инты за то, что тот хранил более 80 граммов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предоставленным данным, 35-летний житель не привлекался ранее к уголовной ответственности.

На месте жительства мужчины нашли пакеты с веществом. Также полицейские обнаружили, что подозреваемый оборудовал в заброшенной комнате общежития теплицу, где выращивал растение. В настоящий момент в его отношении возбудили уголовное дело.

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