Мошенники украли у двух жительниц Коми 50 тысяч рублей

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Мошенники украли у двух жительниц Коми более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 70-летняя жительница Инты в социальной сети «ВКонтакте» получила сообщение от приятельницы. Та рассказала, что женщине положены дополнительные пенсионные выплаты. Собеседница заверила, что сама сделает все необходимое для их получения, и попросила передать данные карты и код из смс. В итоге жительница Инты лишилась более 26 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленники создали фейковую страничку подруги женщины и действовали от ее имени.

В похожей ситуации оказалась пенсионерка из Сосногорска. «Знакомая» пообещала организовать получение одноразовой выплаты в размере 6 тысяч рублей, положенной для людей старше 50 лет. В итоге женщина лишилась более 26 тысяч рублей.

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