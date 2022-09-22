Сыктывкарец лишился 30 тысяч рублей после знакомства в сети

Фото: архив КП

Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1993 года рождения почти 30 тысяч рублей под предлогом покупки билетов в театр. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец познакомился в сети с девушкой. Диалог собеседник продлился около часа. Девушка предложила горожанину встретиться в театре и прислала ссылку для покупки билетов. Молодой человек выбрал места в зрительном зале и дважды попытался оплатить, но каждый раз происходил сбой. Тогда девушка посоветовала сыктывкарке обратиться в службу поддержки. Там горожанину пообещали вернуть деньги, но в только в случае оплаты еще 7 500 рублей. Однако система опять не сработала, и потребовалась еще одна операция перевода. В общей сложности житель Коми перевел 29 880 рублей. Далее его деньги закончились. Мужчина решил написать незнакомке, но ее страничка оказалась заблокирована, а переписка удалена. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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