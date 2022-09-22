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Общество22 сентября 2022 13:00

Названы муниципалитеты Коми с наибольшим количеством бродячих собак

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми назвали города и районы с самым большим количеством бродячих собак. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Буткин.

С начала года в Коми зафиксировали более 600 сообщений и сигналов о бродячих собаках. Наибольшее количество таких животных насчитывается в Ухте, Сосногорске, Печоре, а также в Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах. Однако ситуация улучшается. Хоть и не быстро, но количество бездомных животных уменьшается. Снижается и количество их укусов, передает телеканал «Юрган».

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