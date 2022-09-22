Депутату Братенкову запретили выступать в Госсовете Коми

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Депутата Госсовета Коми Николая Братенкова лишили права выступать в парламенте. Об этом сообщил председатель комиссии по регламенту Владимир Жариков.

В четверг, 22 сентября, депутаты в закрытом режиме рассмотрели вопрос о нарушении норм регламента и этики со стороны Братенкова. Ему запретили выступать до 2 декабря. Жариков рассказал, что еще летом Братенкову вынесли предупреждение. Дело в том, что оскорбительные посты депутата в социальных сетях признали нарушением норм этики. Кроме того, на прошлом заседании парламентарий без разрешения покинул зал. Как передает БНК, за неоднократное нарушение норм он понесет наказание.

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