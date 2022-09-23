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Общество23 сентября 2022 6:45

Жительница Ухты несколько лет водила за нос заправщиков и похищала топливо

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте 37-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве. По данным прокуратуры Коми, в октябре 2020 года и в январе 2021 она похищала топливо.

Женщина заправляла автомобиль на станциях с постоплатой, вводила сотрудников в заблуждения, обещав внести плату в течение трех суток, а после скрывалась. Всего таким способом она похитила почти 140 литров бензина АИ-92 и 50 литров дизельного топлива (ДТ-З-К5). Ущерб оценивается в 5 720 руб. 91 коп.

Свою вину женщина признала, суд назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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