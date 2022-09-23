В Коми столкнулись Huyndai и «Лада»: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 22 сентября, в Усинске столкнулись Huyndai Santa Fe и ВАЗ-21150, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около шести вечера. Мужчина 1983 года рождения ехал за рулем Huyndai по улице Промышленной в сторону Нефтяников. На перекрестке с Возейской водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-21150. За рулем отечественной легковушки был молодой человек 2002 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчина, управлявший Hyundai, получил черепно-мозговую травму. Водитель «Лады» оказался заблокированным в машине, и поэтому ему потребовалась помощь спасателей. Водитель получил сочетанную травму бедра, грудной клетки, травму голени. Обоих пострадавших увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись две Kia: пострадала 75-летняя женщина