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Общество23 сентября 2022 9:21

В Коми пострадавшую женщину вынесли из леса на носилках

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухте спасатели вынесли из леса на носилках пострадавшую женщину. Инцидент произошел в четверг, 22 сентября.

В районе поселка Первомайский супружеская пара отправилась в лес за грибами. В какой-то момент женщине 1954 год рождения стало плохо. Вернуться назад самостоятельно пострадавшая не смогла. Поэтому пришлось обратиться к спасателям. Они прибыли на место и вынесли пострадавшую на носилках. Ее передали медикам, которые находились в километре, передает «Комиинформ».

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