В ДТП под Сыктывкаром пострадали женщина и ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 сентября, в Сыктывдинском районе столкнулись Hyundai Trans и KIA Sorento, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14:50. Женщина 1987 года рождения ехала за рулем Hyundai по трассе «Вятка». На 776-м километре водитель решила повернуть в сторону Сыктывкара и столкнулась с KIA.

В результате ДТП пострадали два человека. У пассажирки KIA 1986 года рождения закрытый перелом грудной клетки под вопросом и перелом пальца. Кроме того, в аварии пострадала девочка 2013 года рождения, находившаяся в Hyundai. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга под вопросом. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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