В Сыктывкаре столкнулись две «Лады»: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2115, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.54. Молодой человек 1994 года рождения ехал за рулем «Лады» по подъезду к промышленному узлу Эжвы. На нерегулируемом перекрестке водитель решил повернуть налево и не уступил дорогу ВАЗ-2115.

В результате ДТП пострадал мужчина 1962 года рождения, находившийся. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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