Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 14:17

Жительница Коми пыталась купить снегоход и лишилась 350 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Воркуты более 350 тысяч рублей при покупке снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка нашла сайт, где продавались снегоходы. Жительница Заполярья выбрала нужную модель и оформила заявку. После этого с женщиной связался продавец. Они договорились о покупке и доставке. Воркутинка заплатила более 350 тысяч рублей, но снегоход так и не получила. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Коми предупредили о помогающих решить вопрос с армией мошенниках