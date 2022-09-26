Жительница Коми пыталась купить снегоход и лишилась 350 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Воркуты более 350 тысяч рублей при покупке снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка нашла сайт, где продавались снегоходы. Жительница Заполярья выбрала нужную модель и оформила заявку. После этого с женщиной связался продавец. Они договорились о покупке и доставке. Воркутинка заплатила более 350 тысяч рублей, но снегоход так и не получила. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемых.

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