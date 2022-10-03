В Сыктывкаре иномарка сбила семилетнего ребенка на самокате

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 2 октября, в Сыктывкаре Geely Atlas сбил семилетнего ребенка на самокате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 13.50. Женщина 1969 года рождения ехала за рулем Geely Atlas по проспекту Бумажников. Напротив дома №53 иномарка сбила мальчика 2015 года рождения. Тот ехал через дорогу на самокате по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась. На улице он был один, без взрослых.

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