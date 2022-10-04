Появились фото с места смертельной аварии в Сыктывкаре, в которой погибла 19-летняя девушка

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре погибла 19-летняя девушка. Она насмерть разбилась в аварии, которая произошла глубокой ночью 4 октября.

В ГИБДД по Коми рассказали, что сыктывкарка была за рулем ВАЗ-2115, когда ехала по Пермской улице. Около дома №15 девушка потеряла управление над авто и врезалась в ограждение, после чего машина опрокинулась на крышу. Юная горожанка умерла моментально от травм.

Установлено, что в момент гибели девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Водительские права погибшая получила лишь в феврале этого года.

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