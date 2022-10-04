Мошенники украли у жительницы Коми 9 миллионов рублей, угрожая уголовным делом

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 1989 года рождения более 9 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке несколько дней подряд звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и силовых структур. Собеседники заявили, что на женщину завели уголовное дело за несанкционированные переводы денег в пограничное государство. Далее горожанке прислали видео, на котором за подобное якобы арестовывают людей.

Женщина также пришло письмо о возбуждении на нее уголовного дела. Для того, чтобы решить проблемы, жительнице Заполярья предложили перевести деньги. Женщина несколько дней брала кредиты. В общей сложности она перевела 9,284 миллиона рублей. Далее воркутинка поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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